Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили создать фонд для восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

Объем фонда составит 500 миллиардов евро. Предполагается, что все 27 стран Евросоюза позаимствуют эту сумму на финансовых рынках. Пострадавшим странам деньги будут выделяться в долг.

Меркель и Макрон заявили, что надеются в ближайшее время достичь соглашения по поводу создания фонда с другими членами Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже поддержала предложение Франции и Германии.

Страны Евросоюза вошли в число наиболее пострадавших от коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса на 18 мая, Испания находится на пятом месте в мире по числу случаев COVID-19, Италия — на шестом, Франция — на седьмом, Германия — на восьмом.

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