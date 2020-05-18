До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 111577 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельнике министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам главы ведомства, которые приводит «Анадолу», за последние сутки в Турции подтвержден еще 31 летальный исход от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 4171.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 150593, поскольку еще у 1158 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Коджа добавил, что В Турции продолжает снижаться число пациентов с COVID-19, нуждающихся в интенсивной терапии и подключении к аппаратам ИВЛ. Он отметил также, что количество новых случаев заражения находится на прогнозируемом уровне.

Minval.az