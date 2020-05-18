Генпрокуратура Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обвинила двух граждан России в попытке вмешаться в президентские выборы в стране и встрече с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанных.

По словам правозащитника, неизвестно, когда россиян выпустят на свободу. Также неясно, когда начнется суд.

Об аресте социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана сообщалось в июле 2019 года. В Ливии считают, что они пытались добиться встречи с Каддафи. Третий подозреваемый покинул страну до начала операции ливийских спецслужб.

Задержанные попали под стражу еще в мае. Они являются сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. По словам представителей организации, Шугалей и Суэйфан занимались исключительно наблюдением за ситуацией в стране.

В начале 2019 года Фонд запустил проект по изучению общественного мнения и анализу текущей ситуации в Ливии. Он включает в себя кабинетное исследование, комплекс полевых исследований и экспертные интервью с ключевыми политическими акторами этой страны.

Правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи был свергнут и убит во время гражданской войны в 2011 году. В результате страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — Правительство национального согласия.

Minval.az