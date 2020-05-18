Массовые погромы прошли в парижском пригороде Аржантей после гибели местного жителя в результате столкновения с полицейским авто.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Причиной инцидента стало ДТП, в ходе которого в ночь на воскресенье, 17 мая, 18-летний мотоциклист столкнулся с полицейским автомобилем и позднее скончался в больнице.

В ночь на понедельник, 18 мая, в Аржантее начались беспорядки. Как отмечает телеканал, молодые люди ломали автобусные остановки и поджигали урны с мусором. Полиция применила против них слезоточивый газ.

К полуночи беспорядки прекратились, но полиция продолжает усиленное патрулирование района. Местная прокуратура начала расследование обстоятельств гибели молодого человека.

Minval.az