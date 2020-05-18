Власти Катара сообщили, что, начиная с 18 мая, выход на улицу без маски будет наказываться тюремным заключением сроком до трех лет и денежным штрафом до 1000 риалов – 50000 долларов США. Маску можно снимать только за рулем автомобиля, сообщает РБК.

Катар стал первым государством в мире, где введены столь жесткие наказания. Основанием для решения властей стала поправка к уголовному законодательству, принятая еще в 1990 году и устанавливающая именно такое наказание за несоблюдение распоряжений, направленных на борьбу с инфекционными заболеваниями.

Решение было принято после самого большого числа инфицированных в день. За сутки в Катаре было зафиксировано 1632 случая заболевания. Общее число инфицированных составляет 32604 человека – более 1% населения страны. При этом по официальным данным скончалось всего 15 человек.

Жесткие меры призваны «выровнять кривую» роста заболеваемости. Однако саудовскими СМИ эксперты полагают: они свидетельствуют о том, что катарская система здравоохранения находится на пороге коллапса. Отметим, что Саудовская Аравия враждует с Катаром.

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