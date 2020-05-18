По словам госсекретаря США Майка Помпео, если власти Китая попытаются вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге, то это будет рассматриваться как вмешательство в его автономию, что может повлечь пересмотр Вашингтоном взглядов на соглашение с Пекином по статусу Гонконга.

«Недавно мне сообщили, что китайские власти пригрозили вмешаться в работу американских журналистов в Гонконге. Эти журналисты представляют свободную прессу, а не пропагандистские ресурсы. Их ценные репортажи информируют граждан Китая и весь мир», — приводит слова Помпео пресс-служба Госдепа.

Помпео подчеркнул, что любое решение Пекина, которое затрагивает автономию и свободы Гонконга, неизменно повлияет на оценку Вашингтоном Китайско-Британской совместной декларации.

Minval.az