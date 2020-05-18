Священник Тим Пелк из американского города Детройт использовал водяной пистолет, наполненный святой водой, чтобы благословлять прихожан и освящать их продукты на Пасху.

Делал он это для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию во время вспышки коронавирсной инфекции, пишет The Guardian.

70-летний священник из церкви Святого Амвросия рассказал, что сначала посоветовался с одним из своих друзей, врачом отделения неотложной помощи, чтобы удостовериться, что его план безопасен для него самого и прихожан.

Как отметил святой отец, это оказалось не только безопасно, но и весело.

Смекалку Пелка оценили не только прихожане, но и интернет-пользователи после того, как фото необычного освящения пасхальных корзин появились в сети.

Minval.az