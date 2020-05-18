Парламент Ирана принял закон о противодействии Израилю, который предполагает создание виртуального посольства в Иерусалиме.

Депутаты в ходе открытой сессии парламента в понедельник согласились со всеми положениями закона о противодействии «враждебным действиям сионистского режима», передает РИА Новости.

Депутаты, согласно иранским СМИ, обязали министерство иностранных дел создать виртуальное посольство Исламской Республики Иран в Иерусалиме в качестве столицы Палестины. Для этого ведомству дается полгода с момента ратификации закона.

Также от МИД Ирана требуется организовать «референдум» в Палестине (в Иране считают, что он поможет решить проблему региона).

Кроме того, положения утвержденного закона предполагают запрет на передвижение товаров Израиля через территорию Ирана, а также запрет на участие связанных с Израилем компаний в выставках. Парламентарии обязали правительство страны оказаться помощь другим государствам и народам в «освобождении» Иерусалима.

Minval.az