Украина может подать в Международный суд ООН, если переговоры с Ираном по поводу сбитого близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) будут безрезультатными. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью «Радио Свобода».

«Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины», — пригрозил Енин.

Он выразил надежду, что Иран выполнит свои международные обязательства и передаст черные ящики для их расшифровки. Енин подчеркнул, что в мире сегодня существует не так много государств, которые имеют необходимое программное обеспечение. Дипломат рассказал, что уже отработан вопрос о проведении экспертизы во Франции.

В середине февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф сообщил, что у страны нет технических возможностей для расшифровки черных ящиков.

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