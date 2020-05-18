Саудовская Аравия и Кувейт с 1 июня перестанут добывать нефть на совместном месторождении Аль-Хафджи, части нейтральной зоны.

Об этом сообщает агентство S&P Global Platts со ссылкой на источник.

Известно, что нейтральная зона площадью более 5,7 тысячи квадратных километров была создана в 1922 году по соглашению двух государств.

В феврале текущего года Саудовская Аравия и Кувейт приступили к пробной добыче нефти спустя более чем три года, перерыв был из-за споров относительно раздела нефтедобычи.

В нейтральную зону входят морские месторождения Аль-Хафджи и наземные месторождения Вафра. По данным агентства, в апреле общий объем добычи достиг 260 тысяч баррелей в сутки, каждая страна делила добычу поровну.

Как сообщил источник, маловероятно, что остановится добыча в Вафре.

Minval.az