Министерство иностранных дел Ирака осудило миссию ЕС в стране за поднятый ею флаг ЛГБТ в Багдаде, призвав дипломатов уважать традиции и законы страны.

В воскресенье местные СМИ перепечатали из Twitter миссии ЕС в Ираке фотографию поднятого дипломатами в Багдаде радужного флага ЛГБТ. В сопровождающем фотографию тексте говорилось, что акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией и организована совместно с посольствами Канады и Великобритании в Ираке. Сейчас в соцсетях миссии ЕС это сообщение недоступно.

«МИД Ирака осуждает действия миссии ЕС и других действующих в Ираке дипмиссий, поднявших над своим зданием флаг ЛГБТ, так как это затрагивает высокие этические принципы и ценности, уважаемые всеми аврамическими религиями (исламом, христианством и иудазмом – ред.)», — говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.

МИД заявил, что данные действия также являются провокацией против религиозных чувств иракцев.

«В этой связи напоминаем всем дипмиссиям в Ираке об обязанности придерживаться законов страны, соблюдать дипломатический этикет и принципы, принятые в иракском обществе», — говорится в заявлении.

Иракское законодательство не предусматривает наказаний за однополую связь, при этом внебрачные связи находятся вне закона.

Minval.az