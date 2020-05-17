Уполномоченный правительства Германии по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег чиновников от использования мессенджера WhatsApp. Об этом говорится в письме, которое Кельбер разослал во все федеральные министерства.

Кельбер предупредил чиновников, что через отправку сообщений мессенджер получает медиаданные, которые могут передаваться компании Facebook, владеющей WhatsApp.

Кельбер назвал уязвимыми такие данные, как IP-адреса, информация о местоположении пользователя, операционная система используемого смартфона, а также дата и время отправки сообщения.

По его словам, используя эти данные, можно составить профиль пользователя. В таком профиле будет информация о хобби человека, его профессии, финансовом положении, предпочтениях и состоянии здоровья.

«В связи с этим я рекомендую, чтобы использование WhatsApp федеральными властями было исключено», — цитирует Кельбера «Газета.ру» со ссылкой на Handelsblatt.

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