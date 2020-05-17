Власти ЮАР рассматривают возможность возобновить продажу алкоголя в стране, но только с понедельника по среду и только с 08:00 до 12:00, пишет «Би-би-си». Ограничения были введены в рамках самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

Однако местная Ассоциация, объединяющая продавцов алкоголя, опасается, что ажиотаж будет столь велик, что в магазинах невозможно будет обеспечить социальное дистанцирование.

В связи с этим предлагается разрешить торговлю с понедельника по субботу и ввести систему продаж в зависимости от фамилии покупателя.

Например, люди, фамилия которых начинается на буквы A — M могут купить алкоголь в понедельник и среду. А для людей, фамилии которых начинаются на буквы N — Z, зарезервированы вторники и четверги.

В пятницу и субботу предлагается обойтись без ограничений.

Пока это только предложение и никаких решений не было принято.

Minval.az