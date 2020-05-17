Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,3 тысячи, общее число заразившихся превысило 149 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 1368 новых случаев, всего заразившихся – 149435. Мы потеряли сегодня 44 пациента, всего умерших — 4140. Вылечились сегодня 1825 пациентов, всего — 109962», — написал Коджа в Twitter.

Minval.az