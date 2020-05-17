Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,3 тысячи, общее число заразившихся превысило 149 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
«Сегодня выявлены 1368 новых случаев, всего заразившихся – 149435. Мы потеряли сегодня 44 пациента, всего умерших — 4140. Вылечились сегодня 1825 пациентов, всего — 109962», — написал Коджа в Twitter.
Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cqmx1RNuRl
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2020