В течении многих лет китайский народ собирал пословицы и поговорки, которые обладают высокой мудростью. Взгляд китайцев на мир, жизнь и место людей во Вселенной очень отличается от привычного нам взгляда. И даже если эти слова были собраны тысячи лет назад, сейчас они могут много в чем нам помочь.
Издание «Милая мадам» представляет небольшую подборку цитат, которые обладают глубокой мудростью.
Слово, которое ты не сказал, — твой раб, а высказанное — становится твоим господином.
С мыслями своими обходись как с гостями, а с желаниями – как с детьми.
Размышляя над прошлым, узнаешь о будущем.
Не дружи с неблагодарным человеком.
Есть много дорог, которые ведут к вершине. Но пейзаж остается неизменным.
Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы.
Кто плохо отзывается о других, сам нехорош.
Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже.
Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага.
Правда имеет много лиц.
Дешёвые вещи не ценны, ценные вещи не дешевы.
Не бойся медлить, бойся остановиться.
Говорить добрые слова — не значит быть добрым.
Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем было.
Когда говорят о моих достоинствах — меня обкрадывают; когда говорят о моих недостатках — меня учат.
Можно привести верблюда к воде, но нельзя заставить его пить.
У дурака и счастье глупое.
Иметь деньги, да не помогать другим, всё равно что войти в пещеру с драгоценностями, а вернуться с пустыми руками.
И у маленького человека могут быть большие желания.
Если сердце не на месте, то и смотришь, да не видишь, слушаешь, да не слышишь, ешь, да не чувствуешь вкуса.
Самым мудрым человеком является тот, который не забывает страданий и мук даже во время наибольшего веселья.
Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь не туда.
Хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают.
Рыба лёжа растет, человек лёжа портится.
Если одно слово не образумило, не образумят и десять тысяч.
Всегда смотри на вещи со светлой стороны, а если таковых нет — натирай тёмные, пока не заблестят.
Не смейся над стариком: сам им станешь.
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься.
Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами.
Как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится.
Друга без изъяна не бывает; если будешь искать изъян — останешься без друга.
Несчастье входит в ту дверь, которую ему открыли.
Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше.
У тех, кто способен краснеть, не может быть чёрного сердца.
Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней быть тенью.
Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки.
Если совершишь ошибку — лучше сразу рассмеяться.
Лучшее время, чтобы посадить дерево, было двадцать лет назад. Следующее лучшее время — сегодня.