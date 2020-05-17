В течении многих лет китайский народ собирал пословицы и поговорки, которые обладают высокой мудростью. Взгляд китайцев на мир, жизнь и место людей во Вселенной очень отличается от привычного нам взгляда. И даже если эти слова были собраны тысячи лет назад, сейчас они могут много в чем нам помочь.

Издание «Милая мадам» представляет небольшую подборку цитат, которые обладают глубокой мудростью.

Слово, которое ты не сказал, — твой раб, а высказанное — становится твоим господином.

С мыслями своими обходись как с гостями, а с желаниями – как с детьми.

Размышляя над прошлым, узнаешь о будущем.

Не дружи с неблагодарным человеком.

Есть много дорог, которые ведут к вершине. Но пейзаж остается неизменным.

Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы.

Кто плохо отзывается о других, сам нехорош.

Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже.

Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага.

Правда имеет много лиц.

Дешёвые вещи не ценны, ценные вещи не дешевы.

Не бойся медлить, бойся остановиться.

Говорить добрые слова — не значит быть добрым.

Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем было.

Когда говорят о моих достоинствах — меня обкрадывают; когда говорят о моих недостатках — меня учат.

Можно привести верблюда к воде, но нельзя заставить его пить.

У дурака и счастье глупое.

Иметь деньги, да не помогать другим, всё равно что войти в пещеру с драгоценностями, а вернуться с пустыми руками.

И у маленького человека могут быть большие желания.

Если сердце не на месте, то и смотришь, да не видишь, слушаешь, да не слышишь, ешь, да не чувствуешь вкуса.

Самым мудрым человеком является тот, который не забывает страданий и мук даже во время наибольшего веселья.

Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь не туда.

Хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают.

Рыба лёжа растет, человек лёжа портится.

Если одно слово не образумило, не образумят и десять тысяч.

Всегда смотри на вещи со светлой стороны, а если таковых нет — натирай тёмные, пока не заблестят.

Не смейся над стариком: сам им станешь.

Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.

Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься.

Учителя только открывают двери, дальше вы идете сами.

Как бы сильно ни дул ветер, гора перед ним не склонится.

Друга без изъяна не бывает; если будешь искать изъян — останешься без друга.

Несчастье входит в ту дверь, которую ему открыли.

Никто не возвращается из путешествий таким, каким он был раньше.

У тех, кто способен краснеть, не может быть чёрного сердца.

Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней быть тенью.

Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки.

Если совершишь ошибку — лучше сразу рассмеяться.

Лучшее время, чтобы посадить дерево, было двадцать лет назад. Следующее лучшее время — сегодня.

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