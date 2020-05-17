По данным Еврокомиссии, распространению некоторых теорий заговора, касающихся коронавируса нового типа SARS-CoV-2, способствуют близкие к Кремлю источники.

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано газете Bild am Sonntag.

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые на государственном уровне источники, то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ, продолжают распространять теории заговора и дезинформацию касающуюся темы коронавируса в ЕС и его странах-соседях», — приводит издание слова дипломата.

По его словам, цель этой кампании по дезинформации — подорвать доверие к Евросоюзу и входящим в него государствам, а также поставить под сомнение меры, к которым прибегают в Европе для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Те, кто запускают подобные кампании, стремятся «подорвать доверие общественности к местным властям», подчеркнул Стано. По его мнению, в нынешней ситуации, вероятны «серьезные последствия для общественного здоровья».

Minval.az