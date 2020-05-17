Чемпионка Перу по спортивной борьбе Джаннетт Мальки Пече обнаружена мёртвой в одном их хостелов перуанского города Кальяо.

Издание La Fiesta de Lima сообщает, что полицейские выясняют обстоятельства дела и пока не называют причину смерти. Также в правоохранительных органах сообщили, что женщина зашла в общежитие в сопровождении мужчины. Родственники спортсменки смогли опознать его. Полиция также сообщила, что Джаннетт Мальки Пече избили перед смертью.

Сотрудники правоохранительных органов города ищут свидетелей произошедшего, но вероятность очень мала, так как в хостеле не было людей из-за карантинного режима в стране.

Джаннетт Мальки Пече был 31 год. Она стала чемпионкой Перу по спортивной борьбе в категории 55 кг в 2019 году. У неё есть старшая сестра Талия Мальки — двукратный призёр Панамериканских игр. Джаннетт Мальки Пече — мать двоих детей.

Siempre te recordaremos como nuestra luchadora; Tu alegría, el amor por tus hijas y familia expresada en tu sonrisa y triunfos, nos llenan de nostalgia y alegría por tu legado. Que dios te guarde en su gloria querida Jannette Mallqui Peche. 🙏 pic.twitter.com/aQvlqahF61 — Daniel Malpartida (@DMalpartidaF) May 16, 2020

Minval.az