Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 мая превысило 4,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 4 635 786 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 90,3 тысячи человек. За весь период пандемии скончались более 311 тысяч пациентов, более 1,69 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,46 миллиона зараженных) и Россия (272 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Великобритания (241,4 тысячи). На четвертое место поднялась Бразилия (233,5 тысячи), замыкает пятерку Испания (230,6 тысячи).

Minval.az