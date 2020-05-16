Иранское информационное агентство Nour, приближенное к Корпусу стражей исламской революции, предостерегло США от любых вмешательств в поставки топлива в Венесуэлу. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, американцев предупредили о последствиях, если США будут действовать «как пираты» в отношении поставок.

Как заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии, которого цитирует агентство, Иран и Венесуэла являются независимыми государствами, которые поддерживали и поддерживают друг с другом торговые отношения. «Мы продаем товары и покупаем товары взамен. Эта сделка больше никого не касается», — сказал Рабии.

По данным агентства, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил в четверг, что США рассматривают меры, которые могут быть предприняты в связи с поставкой Ираном топлива в Венесуэлу. Варианты будут представлены президенту США Дональду Трампу.

В данный момент Венесуэла переживает топливный кризис, одна из причин которого — торговая блокада со стороны США и его союзников. Иран также находится под американскими санкциями.

Накануне сообщалось, что по меньшей мере пять нефтяных танкеров из Ирана отправились с грузом топлива в Венесуэлу. Это первый в новейшей истории случай такой большой поставки топлива южноамериканскому государству.

Minval.az