Главарь «Имарата Кавказ» Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии.

Об этом говорится в распространенном в сети заявлении боевиков, передает Лента.ру.

Научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, занимающаяся исследованием террористических организаций, уточнила в своем Twitter, что террорист был убит, получив семь пуль рядом со своим домом в Идлибе.

В гибели лидера «Имарата Кавказ» обвинили иностранных боевиков «Исламского государства». Предположительно, Цумада знал своих убийц.

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