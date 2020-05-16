Анкара подвергла жесткой критике планы Израиля объявить суверенитет над частью земель Западного берега реки Иордан и Иорданской долины, отметив, что это лишь усилит напряженность.

«Израильская политика оккупации и аннексии — это путь к большей напряженности и конфликтам. Израиль должен прекратить незаконную деятельность, в то время как мир должен остановить этот современный вандализм», — написал в субботу в своем твиттере представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что «Турция, как и все те, у кого есть чувство справедливости, поддержит палестинский народ».

Minval.az