Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщило в субботу в Twitter российское посольство в Соединенных Штатах.
Российские дипломаты напомнили, что этот же снимок, находящийся в архиве вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста, в 2019 году пыталось выдать за фотографию депортации крымских татар украинское посольство в американской столице. «Очень плохая и провальная идея использовать методичку украинской дипломатии», — прокомментировало посольство РФ запись американского постпреда при ОБСЕ.
Российские дипломаты также выложили снимок самого сообщения Гилмора, в котором он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом — снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста. На сайте музея приводится та же самая фотография с подписью: «Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44».
Гилмор позднее удалил свою публикацию и выложил новую, в котором заменил фотографию.
Very bad and failing idea to use Ukrainian diplomacy playbook, @USAmbOSCE🇺🇸.
Read:
✅ https://t.co/0saGnKxQKt [2019]
Watch commemorative events in #Crimea🇷🇺 online:
▶️ https://t.co/3NNbVH1y3L https://t.co/uWOLPlOVFn pic.twitter.com/vSZKR14Uok
— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 16, 2020