Машина министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайяна, предположительно, была взорвана в результате теракта в Абу-Даби. Об этом сообщило издание Straturka.
Утверждается, что заминированный автомобиль взорвался на дороге во время движения кортежа министра. При этом точной информации о состоянии здоровья главы МИД страны нет. Дипломат мог выжить, при этом получив серьезные ранения, отмечает издание.
UAE Foreign Minister Abdullah Bin Zayed allegedly assassinated. #UAE #MBZ #Saudi #Libya https://t.co/P0YvP6B4Mc عبدالله بن زايد @ABZayed pic.twitter.com/tgT0Bc9knh
— Straturka (@straturka) May 16, 2020
Абдулла бин Зайд — сын основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бин Султана аль-Нахайяна и младший брат действующего главы президента Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна. Ранее он занимал пост министра информации и культуры.