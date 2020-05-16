Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) приобрел миноритарные доли ведущих американских компаний и банков, воспользовавшись снижением котировок их акций в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом сообщил в субботу американский телеканал CNBC со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает ТАСС.

Саудовский PIF уведомил эту комиссию, что приобрел долю стоимостью $713,7 млн корпорации Boeing, ценные бумаги банка Citigroup на $522 млн и такую же долю Facebook. Суверенный фонд Саудовской Аравии израсходовал еще $495,8 млн на акции Disney, $487,6 млн на акции Bank of America и купил небольшой пакет фонда Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта.

Газета The Wall Street Journal в апреле сообщала о том, что Суверенный фонд Саудовской Аравии в течение нескольких недель приобрел пакеты акций норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около $1 млрд. С точки зрения The Wall Street Journal, речь шла об отходе от провозглашенного наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом курса на диверсификацию экономики королевства за счет снижения ее зависимости от углеводородного сырья. Такой курс подразумевал отказ от вхождения в акционерный капитал частных предприятий, занимающихся разведкой, добычей и продажей нефти и природного газа.

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