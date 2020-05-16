Канадская авиакомпания Air Canada приняла решение сократить до 60% сотрудников, сообщает CBC.

Таким образом, работы лишатся от 19 тысяч до 22,8 тысяч из 38 тысяч сотрудников. Всех их предупредили о сокращении по электронной почте. Сокращения начнутся 7 июня.

Такое решение компания вынуждена принять в связи с падение рейсов на 95%, 225 самолетов компании простаивают.

Канадский Союз государственных служащих заявил, что он находится в заключительной стадии переговоров с Air Canada по смягчению последствий и другим вопросам.

Профсоюз, защищающий интересы бортпроводников компании, попросит их сократить рабочий день, уйти в отпуск на срок до двух лет или уволиться с предоставлением привилегий на перелеты.

Minval.az