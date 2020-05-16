Премьера Новой Зеландии Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не пустили в кафе из-за новых правил, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Сотрудники кафе Olive в городе Веллингтон отказались посадить пару, так как заведение уже было максимально заполнено согласно новому регламенту работы. Жених главы государства взял вину на себя, так как именно он не забронировал столик. При этом вскоре место освободилось, после чего паре предложили вернуться в кафе. «Она [Ардерн] была любезна со всем персоналом, и с ней обращались как с обычным клиентом», — отметили очевидцы.

По новым правилам, гости ресторанов должны соблюдать социальную дистанцию, и они не могут сидеть у барной стойки.

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