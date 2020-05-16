В рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса в Ватикане станут измерять температуру желающим посетить мессы в папских базиликах, передает Reuters, ссылаясь на пресс-службу Ватикана.

Мессы в присутствии прихожан возобновятся в церквях Италии с понедельника, 18 мая, при соблюдении строгих санитарных мер. Новые правила для церквей в Италии включают ограничение количества людей в помещении, дистанцирование и маски, но они не обязывают проводить тепловое сканирование. Таким образом папские базилики устанавливают более строгие правила.

Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что температурный скрининг будет использоваться, по меньшей мере, во время воскресных богослужений и религиозных праздников.

Также, он сказал, что чиновники в каждой базилике определят максимальное количество людей, которые могут безопасно там находиться, а контролировать это будут полиция Ватикана, итальянская полиция и волонтеры.

Во время строгого карантина Папа произносил мессы либо в пустой церкви Святого Петра, либо в часовне в его резиденции, а верующие смотрят по телевизору или в интернете.

Minval.az