Правительство Италии приняло решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии COVID-19.

В частности с 3 июня будут сняты ограничения на передвижения внутри страны, а также на въезд и выезд за пределы Италии. Ограничения на передвижения могут сохраняться для отдельных территорий, если этого требует эпидемическая обстановка, говорится в сообщении.

Также остается в силе запрет на передвижения и требование о карантине для тех, у кого подтвержден COVID-19, или контактировавших с такими людьми. Нужно ли будет после открытия границ соблюдать карантин прибывшим в Италию из-за границы, не уточняется.

Minval.az