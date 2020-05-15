Бундестаг принял изменение в закон, согласно которому любому, кто публично сожжет флаг Европейского союза или национальный флаг любого государства, грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на Bild.

Как отмечает издание, до этого штраф или тюремное заключение угрожали только в случае оскорбления государственных символов Федеративной Республики Германия. Для гербов и флагов других стран или Европейского союза сопоставимая защита была доступна только при определенных условиях.

Решение о расширении перечня было принято в связи с инцидентами в 2017 году. Как сообщает «Немецкая волна», тогда из-за признания США Иерусалима столицей Израиля в центре Берлина произошли массовые демонстрации, на которых сжигались израильские флаги и звучали антисемитские высказывания.

В результате этого инцидента министр иностранных дел Зигмар Габриэль пообещал инициировать принятие нового закона, который наложил бы запрет на сжигание флагов.

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