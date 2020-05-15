Китай проводит испытание уже пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев, говорится в заявлении заместителя директора Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзэн Исиня.

Он пояснил, что на данный момент не наблюдаются никаких «серьезных нежелательных реакций» среди 2575 человек, принимающих участие в испытании этих пяти вакцин.

«Согласно планам, если все будут в порядке, то вторая фаза клинических испытаний этих проектов завершится в июле этого года», — сказал Цзэн Исинь (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что еще ряд препаратов, претендующих на роль вакцины от коронавируса, ожидает одобрения для начала клинических испытаний.

В то же время он не уточнил, когда могут окончательно завершиться испытания вакцин, состоящие из трех фаз.

Minval.az