Полмиллиона евро пожертвовали мусульмане Италии на борьбу с пандемией коронавируса. Также представители мусульманской общины регулярно оказывают продовольственную помощь нуждающимся.

«Каждый день мы помогаем людям, которые находятся на грани нищеты, мы привозим им все необходимые продукты. Это наш благотворительный вклад», – цитирует интернет-сайт islam.ru президента Союза исламских сообществ Италии Яссина Лафрама. Кроме того, мусульмане в период карантина провели масштабную акцию по сдаче донорской крови и пожертвовали сто тысяч защитных масок для местных больниц.

«Мусульмане Италии переживают те же трудности, что и все итальянские семьи. Но несмотря на все тяготы, от общины поступают щедрые пожертвования», — делится Яссин Лафрам.

Minval.az