Греция приступает к председательству в Комитете министров Совета Европы – после Грузии. Об этом сообщает пресс-служба институции.

Передача председательства от Грузии Греции состоялась 15 мая во время видеоконференции с участием 47 стран-членов.

«Учитывая текущую ситуацию, Греция решила во время своего председательства сосредоточиться на защите общественного здоровья и реагировании на кризис в здравоохранении, при этом уделяя внимание уважению прав человека, демократии и верховенства права», – заявил заместитель главы МИД Греции по европейским делам Милтиадис Варвитсиотис. Его слова приводит «Гордон».

Он отметил, что среди других приоритетов – обеспечение независимости судебной системы и верховенства права, защита уязвимых групп детей и права молодежи на цифровое образование, а также вопросы в сфере социальной защиты и охраны окружающей среды.

Председательство продлится до 18 ноября 2020 года.

Minval.az