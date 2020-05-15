Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по случаю 72-летия «Накбы» распространил послание в поддержку палестинцев.

Глава турецкой дипломатии опубликовал твит с тэгом «Nakba72».

«Турция продолжит защищать достоинство палестинских братьев, выступать за их свободу и благополучие в ответ на политику оккупации и давления в Палестине, неправомерную инициативу строительства еврейских поселений и т.н. мирный план, с самого начала обреченный на провал», — цитирует «Анадолу» текст публикации.

Это же послание Чавушоглу распространил и на арабском языке.

Палестина отмечает 72-летие «Накбы» (День Великой катастрофы), называемый также Днем исхода палестинцев.

День «Накба» отмечается палестинскими арабами 15 мая, на следующий день после того, как Израиль объявил независимость на исторических палестинцах землях в 1948 году.

Этот день стал началом череды бедствий для палестинцев, которая продолжалась в течение многих десятилетий.

Filistin’deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz. #Nakba72 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 15, 2020

Minval.az