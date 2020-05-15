Группа вымогателей взломала сервера юридической компании и получила доступ к конфиденциальной информации президента США и звезд Голливуда.

Они обещали в течение недели опубликовать 756 ГБ данных, среди которых «грязные секреты» президента США Дональда Трампа. Злоумышленники требуют выплату в размере $42 млн в Bitcoin или Monero, передает издание РБК.

«Теперь сумма выкупа составляет $ 42 млн. Следующий человек, которого мы опубликуем — Дональд Трамп. Идут выборы, и мы вовремя нашли кучу грязного белья… Мистер Трамп, если вы хотите остаться президентом, поторопите ваших парней. И вы, избиратели, будьте уверены, после такой публикации вы не захотите видеть его президентом. Крайний срок — одна неделя», — написали хакеры.

Информация была добыта в результате взлома юридической фирмы из Нью-Йорка Grubman Shire Meiselas & Sacks. Таким образом хакеры получили доступ к контрактам, личным перепискам, соглашениям о неразглашении и прочим сведениям звезд, таких как Мадонна, Леди Гага, Элтон Джон, Роберт Де Ниро и других. Злоумышленники зашифровали файлы, а резервные копии — удалили.

В Grubman ответили, что отказываются идти на переговоры с хакерами несмотря на угрозы. Представители компании уверены, что выплата средств не остановит вымогателей от публикации конфиденциальной информации.

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