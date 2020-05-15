Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре. Об этом заявил сенатор от Техаса Тед Круз, пишет Atlantic Council.

По его словам, санкции по «Северному потоку-2» одобрены правительством США, и в формулировках нет каких-либо исключений или возможностей для трактовок. «Если «Газпром» использует судно «Академик Черский» для завершения строительства, президент США обязан ввести санкции», — подчеркнул Круз.

В декабре, сразу после введения санкций, от продолжения работ отказался швейцарский подрядчик Allseas. Российские власти неоднократно сообщали, что в состоянии достроить маршрут своими силами.

В качестве судна, способного завершить работы, назывался именно «Академик Черский». В феврале этого года он вышел из порта Находки, а в мае прибыл в немецкий порт Мукран, являющийся базой строительства. Официальная цель его маршрута не объявлялась.

Санкции в отношении компаний, которые способствуют строительству «Северного потока-2», предусматривают запрет на въезд в США для их акционеров и должностных лиц, а также блокировке доступа к любой собственности и ресурсам, контролируемым американскими компаниями. В случае «Газпрома» проблемы появятся также у Федерального агентства по управлению государственным имуществом, «Роснефтегаза» и «Росгазификации».

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