В Нигерии за последние два месяца от неизвестной болезни гибнут люди.
Смертность от неизвестной болезни зафиксирована в штатах Йобе, Кано, Баучи и Джигава. Причем летальные исходы приходятся в основном на возрастную категорию старше 50 лет.
В стране разгорелись споры о том, является ли причиной смертей коронавирус нового типа (COVID-19).
В штате Кано в апреле от неизвестной болезни за три дня скончались около 150 человек, в том числе ученые, политики, бизнесмены и врачи.
В северном штате Джигава, за 10 дней от «недиагностируемого заболевания» скончались более 100 человек.
В начале мая в штате Баучи скончались 150, а в Йобе в последние три недели – 471 человек, в основном пожилые.
Власти утверждают, что причиной смерти людей является не коронавирус, и дело в другом заболевании — возможно лихорадке Ласса, холере, менингите или малярии. Однако население полагает, что точная информация скрывается.
Житель штата Баучи 37-летний Мустафа Муази рассказал агентству «Анадолу» о необычной ситуации в Баучи.
«За две недели скончались, по меньшей мере, 150 человек. Это ужасно. Власти отвергают связь с COVID-19»,- отметил он.
Примечательно, что случаи летальных исходов от «неизвестной болезни» фиксируются лишь в северных областях африканской страны.
Причина гибели людей неизвестна потому, что у больных не брали анализов, не делали тестов, а после смерти – вскрытия, отметил Муази.
По его словам, население в панике, потому что не знает причину смертей. Пожилые боятся выходить на улицу.
Муазу подчеркнул, что правительству необходимо выяснить причину этой эпидемии, в противном случае, смертность возрасте.
Всемирная организация здравоохранения уже направила бригаду в штат Кано для исследования природы «неизвестной болезни».