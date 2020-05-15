В Нигерии за последние два месяца от неизвестной болезни гибнут люди.

Смертность от неизвестной болезни зафиксирована в штатах Йобе, Кано, Баучи и Джигава. Причем летальные исходы приходятся в основном на возрастную категорию старше 50 лет.

В стране разгорелись споры о том, является ли причиной смертей коронавирус нового типа (COVID-19).

В штате Кано в апреле от неизвестной болезни за три дня скончались около 150 человек, в том числе ученые, политики, бизнесмены и врачи.

В северном штате Джигава, за 10 дней от «недиагностируемого заболевания» скончались более 100 человек.

В начале мая в штате Баучи скончались 150, а в Йобе в последние три недели – 471 человек, в основном пожилые.

Власти утверждают, что причиной смерти людей является не коронавирус, и дело в другом заболевании — возможно лихорадке Ласса, холере, менингите или малярии. Однако население полагает, что точная информация скрывается.

Житель штата Баучи 37-летний Мустафа Муази рассказал агентству «Анадолу» о необычной ситуации в Баучи.

«За две недели скончались, по меньшей мере, 150 человек. Это ужасно. Власти отвергают связь с COVID-19»,- отметил он.

Примечательно, что случаи летальных исходов от «неизвестной болезни» фиксируются лишь в северных областях африканской страны.

Причина гибели людей неизвестна потому, что у больных не брали анализов, не делали тестов, а после смерти – вскрытия, отметил Муази.

По его словам, население в панике, потому что не знает причину смертей. Пожилые боятся выходить на улицу.

Муазу подчеркнул, что правительству необходимо выяснить причину этой эпидемии, в противном случае, смертность возрасте.

Всемирная организация здравоохранения уже направила бригаду в штат Кано для исследования природы «неизвестной болезни».

Minval.az