Президент США Дональд Трамп обратился к председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму с просьбой вызвать на дачу показаний экс-главу Белого дома Барака Обаму.

Комитет сената США по судебным вопросам в июне начнет проводить слушания о расследовании ФБР в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, но вызывать туда экс-президента Барака Обаму вряд ли будет разумно, заявил в пятницу председатель комитета сенатор Линдси Грэм.

Комитет по судебным вопросам начнет проводить множество тщательных парламентских слушаний обо всем, что связано с расследованием «Ураган перекрестного огня» (Crossfire hurricane), с начала июня, — цитирует его издание The Hill.

Ранее он заявлял, что доклад по итогам серии слушаний планируется представить к октябрю. А в ноябре уже должны пройти президентские выборы.

Президент Трамп накануне призвал Грэма вызвать в качестве свидетеля Обаму, при котором шло расследование.

Что касается комитета по судебным вопросам, то оба президента могут выйти перед комитетом и поделиться своими озабоченностями по поводу друг друга. Опять же это будет отличный телеэфир. Однако у меня большие сомнения, что это будет разумно для страны, — заявил в этой связи Грэм.

Расследование против Трампа проводилось ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Бараке Обаме. Оно носило кодовое название «Ураган перекрестного огня» (Crossfire hurricane). Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.

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