Сенат США одобрил проект резолюции о санкциях против китайских чиновников в связи с политикой давления на уйгурских турок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Проект резолюции, представленный в Сенат по инициативе сенатора-республиканца Марко Рубио, одобрен единогласно, сообщает агентство «Анадолу».

Документ содержит призыв к администрации Дональда Трампа ввести санкции против ряда китайских чиновников, «ответственных за давление и насилие в отношении уйгурских турок и других меньшинств».

Авторы резолюции также призывают Госдепартамент подготовить отчет о нарушениях прав человека в Китае.

Предыдущая версия проекта резолюции была принята в Сенате в ноябре 2019 года. Палата представителей Конгресса США ряд изменений в текст документа и в декабре 2019 года направила на повторное рассмотрение в Сенат.

Ожидается, что проект резолюции, принятый Сенатом будет снова одобрен Палатой представителей и представлен на подпись президенту США.

Minval.az