Жительница американского штата Нью-Джерси 108-летняя Сильвия Голдшолл победила коронавирусную болезнь, став старейшей жительницей Земли, которой удалось это сделать.

Об этом сообщил телеканал Си-Эн-Эн.

Диагноз Голдшоп, живущей в доме престарелых в Аллендейле, был поставлен врачами в прошлом месяце. В сюжете отмечается, что ей было 7 лет во время пандемии испанского гриппа, которым тогда заразились 500 млн человек.

«Я пережила все, потому что решила выжить», — сказала Голдшоп в комментарии журналистам.

Как сообщалось ранее, в мире число заболевших COVID-19 превысило 4,5 млн. С начала пандемии от коронавируса умерли более 303 тысяч человек, выздоровели — более 1,7 млн.

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