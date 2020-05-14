В Канаде пенсионеры получат единовременную выплату от 300 до 500 канадских долларов (около 220-370 долларов США). Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Оттаве в четверг, 14 мая.

«Если вам начисляются пенсионные выплаты, то вы получите дополнительные 300 долларов для покрытия расходов, связанных с вирусом. Это означает, что по всей стране около семи миллионов пожилых людей получат необходимую помощь. Чтобы поддержать наиболее уязвимых пожилых людей, мы также насчитаем дополнительные 200 долларов тем, кто получает повышенную пенсию», — сказал Трюдо, слова которого приводит «Корреспондент».

Правительство Канады также выделит 20 млн долларов (около 15 млн долл США) волонтерским организациям, помогающим пожилым людям.

«Несколько недель назад мы уже увеличили финансирование, чтобы организации могли доставлять продукты пожилым людям и помогать им оставаться на связи с близкими во время пандемии. Мы делаем новый вклад, чтобы создать больше программ для помощи изолированным пожилым людям и повысить качество их жизни», — отметил премьер.

Всего на новые программы финансовой помощи пенсионерам выделено 2,5 млрд долл. (около 1,85 млрд долл. США).

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