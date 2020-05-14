Водяные лягушки находятся под угрозой вымирания в Турции из-за чрезмерного потребления их в пищу. Съедобных водяных лягушек там отлавливают вот уже 40 лет. Ежегодно страна экспортирует более 36 млн особей преимущественно в страны ЕС и Соединенные Штаты, что приносит экономике страны около $4 млн.

Из-за массового отлова популяция этих земноводных в районах устьев рек Джейхан и Сейхан на юге Турции ежегодно сокращалась в среднем на 20% с 2013 по 2015 год. По самому благоприятному прогнозу, с вероятностью в 90% водяные лягушки полностью исчезнут из района водохранилища Сейхан в провинции Адана к 2050 году, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Independent. Если тенденция сохранится, то лягушки исчезнут уже через 12 лет. Исследование проводили специалисты из Эгейского университета, Ближневосточного технического университета, Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и турецкого правительства.

Неконтролируемый отлов лягушек в Турции может привести к исчезновению других видов, популяции которых пока устойчивы. Керим Чичек, один из авторов исследования, считает, сокращение численности земноводных может оказать непоправимое и разрушительное воздействие не только на природные экосистемы, но и на благосостояние человечества. «Они — неотъемлемая часть многих экосистем, зачастую составляющая основную долю от общего числа позвоночных», — заявил он.

Когда ввели запрет на отлов съедобных лягушек во Франции и Румынии, сразу возрос их экспорт из Индии и Бангладеш. Когда же промысел был запрещен и в этих странах, инициатива перешла к Индонезии и Китаю, который уже является крупнейшим экспортером этих земноводных.

«Важно запретить этот промысел, либо принять другие меры предосторожности», — подчеркнул Керим Чичек. По мнению ученых, для Турции эффективным мог бы оказаться запрет на отлов лягушек в брачный сезон и введение квот в обычные периоды, запрет на экспорт особей весом менее 30 грамм и стимулирование создания лягушачьих ферм.

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