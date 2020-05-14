Европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, уделив особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

«Осенью мы можем столкнуться со второй волной коронавируса», — сказал он, подчеркнув, что она может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью. Клюге предостерег страны, которые начинают ослаблять ограничительные меры, заявив, что сейчас «время для подготовки, а не для празднования».

Как отмечает издание, многие специалисты, в том числе главный санитарный врач Англии Крис Уитти, считают, что вторая волна пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, может быть еще более смертоносной, чем первая, и указывают на течение пандемии испанского гриппа в 1918-1920 гг. Тогда появившийся в марте 1918 года грипп с признаками обычной сезонной болезни вернулся в более опасной форме осенью и привел к гибели около 50 млн человек. «Мы знаем из истории, что во время пандемии страны, которые не были поражены раньше, могут пострадать от второй волны», — добавил Клюге.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 4,3 млн человек, зафиксировано свыше 290 тыс. смертельных исходов.

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