Иранским спортсменам теперь законодательно запрещено соревноваться с израильтянами. Соответствующий законопроект одобрил парламент Исламской республики.

«У нас есть идеологические принципы, согласно которым сионистский режим (Израиль) не признается суверенным государством и, соответственно, никакие спортивные соревнования против него проводиться не будут», — заявил Мохаммед Азизи, глава спортивного комитета иранского парламента, газете Etemad.

По его словам, если это будет приводить к дисквалификации иранских спортсменов или команд, «они будут оставаться в дисквалификации». Идеологические принципы страны, отметил депутат, важнее спортивных состязаний. Парламентарии возложил на спортивные федерации ответственность за то, чтобы иранские спортсмены избежали международных санкций.

Реакция Международного Олимпийского комитета, международных спортивных чиновниковна решение парламента Ирана пока неизвестна. Иран и ранее запрещал своим спортсменам соревноваться с израильтянами из-за вражды к Израилю и солидарности с палестинцами. Министерство спорта Ирана в последнее время пыталось найти выход из этой ситуации, которая неоднократно приводила к санкциям в отношении спортсменов и клубов Исламской республики.

Minval.az