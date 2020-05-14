Компания Google заявила о том, что закрывает музыкальный стриминговый сервис Play Music до конца текущего года. Старое приложение заменит YouTube Music. Разработчики специально создали инструмент для переноса плейлистов из Play Music в новый сервис, говорится в блоге компании.

Отмечается, что пока пользователи будут иметь доступ к обоим сервисам.

«Мы знаем, что многие слушатели потратили много времени, создавая свои идеальные коллекции музыки и подкастов в Google Play Music, поэтому мы упростили их перенос. Все пользователи Google Play Music вскоре получат электронное письмо с подробными инструкциями о том, как начать перенос полной истории и контента Google Play Music, а также подкастов в свои новые дома», — говорится в сообщении.

Minval.az