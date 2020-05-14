Президент США Дональд Трамп провозгласил конец эпохи глобализации. Об этом сообщает Reuters.
По мнению американского лидера, вспышка коронавируса показывает, что эра глобализации закончена.
Президент США Дональд Трамп провозгласил конец эпохи глобализации. Об этом сообщает Reuters.
По мнению американского лидера, вспышка коронавируса показывает, что эра глобализации закончена.
Дата: 2020/05/14 16:15
Раздел: Мир
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