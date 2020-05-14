Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал призывы к международному расследованию обстоятельств появления и распространения коронавируса в Китае. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Repubblica.

«В ВОЗ заявили, что, согласно имеющейся информации, этот вирус — природного происхождения, его не создавали в лаборатории. Однако остается ряд вопросов, и потому я поддерживаю призывы к проведению международного расследования, чтобы разобраться во всем, что произошло. Это позволит нам в будущем предотвращать пандемии»,— сказал он.

Столтенберг отметил, что Китай быстро развивается в экономической, технологической и военной сферах. Поэтому альянсу нужно понять, как это развитие влияет на безопасность в мире. В НАТО осознают, что расклад сил в мире меняется и поэтому важно выстроить конструктивные отношения с Пекином.

3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обладает «огромными доказательствами» того, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань.

1 мая президент США Дональд Трамп заявил, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя. Однако он не стал раскрывать каких-либо деталей.

Minval.az