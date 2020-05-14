В Европейской комиссии (ЕК) проводят расследование, кто из сотрудников мог без санкции руководства передавать журналистам конфиденциальную информацию о тех или иных решениях органа, сообщает газета «Политико» со ссылкой на три информированных источника.

Газета пишет, что в Еврокомиссии, также как и в правительствах государств-членов ЕС, пытаются предотвращать передачу журналистам конфиденциальной информации относительно ее деятельности и стремятся к тому, чтобы выяснить, кто из сотрудников может это делать.

В частности, в прошлом месяце газета «Политико» и агентство Bloomberg опубликовали детали плана экономического восстановления, разработанного в ЕК в связи с коронавирусом. По данным «Политико», такие инциденты приводят в гнев председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и близких к ней европейских чиновников.

Согласно информации источников газеты, чиновников в Брюсселе на этой неделе предупредили, что команда, занимающаяся расследованием, выявила одного предполагаемого информатора журналистов. Если подозрения в его адрес подтвердятся, он понесет наказание.

Кроме того, расследование генеральным секретариатом Еврокомиссии ведется и в отношении чиновников, которые раскрывают информацию не журналистам, а странам-членам ЕС. Как минимум один такой случай уже произошел, он касается информации о плане пересмотра миграционной политики ЕС.

Чиновник в Брюсселе и европейский дипломат, с которыми удалось поговорить изданию, пришли к мнению, что рост числа таких расследований в Еврокомиссии сигнализирует о росте «паранойи» в команде фон дер Ляйен.

«Мы привыкли читать в немецкой прессе о том, что мы только что обсуждали в Брюсселе. Это — не существенные утечки информации, но, тем не менее, это все равно утечки», — говорит один из собеседников издания.

В Еврокомиссии журналистам «Политико» отказались комментировать тему расследований в отношении информаторов.

Minval.az