Интернет-газета Asr Iran, близкая к команде президента Исламской Республики Хасана Роухани, предположила, что «нацеливание ракеты на иранский военный корабль „Конарак“ было осуществлено в рамках ведения электронной войны» и за этим инцидентом могут стоять США.

Согласно остающейся в силе первоначальной официальной версии ВМС Ирана, иранский эсминец «Джамаран» случайно атаковал другой военный корабль Исламской Республики, большой ракетный катер «Конарак», во время военно-морских учений в районе Персидского залива. Военный корабль «Конарак» был по ошибке обстрелян ракетой, выпущенной «Джамараном» во время учений в Оманском заливе, у берегов портового города Джаск на юге Ирана поздно вечером в воскресенье, 10 мая. В результате на «Конараке» погибли девятнадцать моряков, ещё 15 были госпитализированы.

Рассуждая о возможных причинах «случайного пуска» противокорабельной ракеты с «Джамарана», Asr Iran напоминает об угрозах, высказанных в прошлом месяце президентом США Дональдом Трампом, и склоняется к конспирологической версии случившегося, пишет EAdaily. Согласно ей, «Конарак» был атакован в результате «нацеливания ракеты с помощью средств ведения электронной войны со стороны врага». Ранее на медиа-платформе иранской армии Aja.ir был показан видеоклип, где представлена ​​версия возможной «атаки противника». «Технический дефект (противокорабельной) ракеты, выпущенной промышленностью (Ирана), был главной причиной инцидента, но существует также возможность кибератаки со стороны противника», — говорилось в видеоматериале.

В связи с этим Asr Iran задаётся вопросом: могут ли современные военные технологии, связанные с радиоэлектронной борьбой, запускать или изменять ход крылатых и других ракет или нет? «На этот вопрос должны дать ответ технические эксперты, тем более если военные не исключают возможности ведения электронной войны, что только усиливает предположения по поводу технической осуществимости такой атаки», — пишет издание.

«Если враг (США) действительно был вовлечён в инцидент, нацеленный на „Конарак“, то вполне вероятно, что это тот же самый враг, который обвиняется в ведении электронной войны… И если эта теория верна, то иранская сторона может не объявлять об этом (публично) для того, чтобы контролировать и управлять ситуацией, что может быть преднамеренным решением в текущей ситуации», — полагает Asr Iran.

Minval.az