Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства стран уделить внимание мерам психологической поддержки населения в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.

Страх перед заболеванием, смертью близких людей и необходимость оставаться дома могут негативно сказаться на психологическом здоровье, отметил Гутерриш. Он подчеркнул, что развитие служб психологической помощи и их финансирование должны быть включены в пакет мер правительств.

Кроме того, генсек ООН подчеркнул, что особенно тяжело карантинные меры могут сказаться на тех людях, у которых уже имелись психологические отклонения.

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