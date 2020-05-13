До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 101715 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, которые приводит «Анадолу», за последние сутки в Турции подтверждено еще 58 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 3952.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 143 114, поскольку еще у 1639 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 33 332 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено около 1,5 млн анализов.

Ранее в ходе брифинга Коджа заявил, что система здравоохранения Турции способна выполнять 50 тыс тестов на Covid-19 в день.

Он также отметил, что начиная с 5-й недели эпидемии Covid-19 в Турции наблюдается неуклонное улучшение ситуации. «В настоящий момент эпидемия находится под контролем»,-подчеркнул министр.

Minval.az